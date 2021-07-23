ЕР приостановила членство главы отделения ПФР по Челябинской области из-за дела о взятках

ЧЕЛЯБИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Челябинское региональное отделение партии "Единая Россия" приостановило членство в партии управляющего отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктора Чернобровина, которому предъявлено обвинение в получении от охранной организации взяток на 26 млн рублей за заключение договоров. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой отделения.

22 июля со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщалось, что следователи задержали руководителя отделения Пенсионного фонда России в Челябинской области, 23 июля следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По данным следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

13 июля со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщалось, что суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю управляющего по обвинению во взятке на сумму свыше 3 млн рублей, которую он получил от охранного предприятия за заключение договоров на охрану.

По данным официального сайта отделения, Чернобровину 61 год. Он окончил Медногорский индустриальный техникум и Челябинский политехнический институт. Прошел путь от слесаря до генерального директора промышленного предприятия. С 2006 года работает управляющим отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области.