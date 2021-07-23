Мишустин на следующей неделе проведет совещание по ликвидации ЧС на Дальнем Востоке

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на следующей неделе проведет с руководителями регионов Дальнего Востока совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в округе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"На следующей неделе Михаил Мишустин по поручению главы государства проведет совещание с главами субъектов Дальневосточного федерального округа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в частности, паводков и природных пожаров", - говорится в сообщении.

В среду во время совещания с кабмином президент РФ Владимир Путин затронул в том числе проблему лесных пожаров в Якутии. Он заметил, что у Мишустина готовится рабочая поездка на Дальний Восток и предложил ему подумать, "где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, но [также] и на все смежные темы". Премьер в ответ заверил, что запланирует такое мероприятие.

В пятницу во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ Путин поручил правительству взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали.