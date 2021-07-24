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Единый день голосования

ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Справедливой России - За правду" на выборы в Думу

Общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в субботу зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Справедливая Россия - За правду" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", в количестве 302 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

Центризбирком на заседании 11 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов "Справедливой России - За правду". Общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков. Список партии разделен на 36 региональных групп. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по 222 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияЕдиный день голосованияСемигин, Геннадий Юрьевич"Справедливая Россия - За правду"Бабаков, Александр Михайлович
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