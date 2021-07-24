Спикер крымского Госсовета будет работать без зарплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов продолжит осуществлять свои полномочия не на профессиональной постоянной основе, не получая за это заработную плату, сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

"Установить, что с 24 июля 2021 года Председатель Государственного Совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич осуществляет свои полномочия не на профессиональной постоянной основе", - сообщается в документе.

Как пояснил журналистам Константинов, такое решение не скажется на его деятельности, а также на деятельности Госсовета."Я пришел в политику из бизнеса уже состоявшимся в финансовом плане человеком. Для того, чтобы работать на благо Крыма и крымчан, "должностей-зарплат" не надо", - объяснил спикер Госсовета.