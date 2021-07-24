Путин назначил Шувалова председателем корпорации ВЭБ.РФ на пять лет

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем ВЭБ.РФ на пять лет. Текст указа размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации "ВЭБ.РФ" сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.

Шувалов впервые был назначен на пост главы ВЭБ.РФ указом президента в мае 2018 года, после ухода с поста первого вице-премьера РФ.

ВЭБ.РФ - это национальный институт развития, содействующий реализации социально-экономической политики. ВЭБ имеет статус координатора институтов развития. В течение января - июня 2021 года корпорация поддержала проекты на общую сумму 312,2 млрд рублей. Ключевыми направлениями инвестирования ВЭБ.РФ за шесть месяцев 2021 года были промышленность, инфраструктура, поддержка экспорта и МСП. Председатель корпорации назначается на должность и освобождается от должности президентом Российской Федерации. Срок полномочий председателя, согласно закону "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", не может превышать пяти лет.