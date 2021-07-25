Более 100 тыс. предложений поступило к предвыборной программе "Единой России"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Жители российских регионов через специальный портал направили уже более 100 тыс. предложений к предвыборной программе "Единой России". Об этом в воскресенье сообщается на сайте партии.

"На сайт народной программы "Единой России" за неделю поступило более 100 тыс. предложений от жителей регионов. Всего они заполнили 2,3 млн анкет с конкретными предложениями по 11 направлениям, которые касаются всех сфер жизни", - говорится в сообщении. Речь идет о таких направлениях, как уровень жизни, здравоохранение, образование и наука, развитие экономики, аграрный сектор, экология, культура, пространственное развитие.

Одним из наиболее популярных направлений стало оказание помощи семьям с детьми. "В частности, люди предлагают назначать федеральные и региональные доплаты в беззаявительном порядке, оказывать комплексную помощь приемным, опекунским семьям и семьям с детьми-инвалидами, а также увеличивать количество мест в детских садах и школах", - уточняется на сайте. В сфере здравоохранения часто предлагается ввести систему целевого обучения в медицинских вузах, предоставлять медицинским работникам готовое жилье и служебный транспорт, развивать практику оказания услуг телемедицины, расширять социальную поддержку сельских врачей. Поступает много предложений по вопросам поддержки старшего поколения.

Наибольшую активность в ходе онлайн-голосования за предложения по разделам программы принимают жители Оренбургской, Ростовской, Брянской областей, Краснодарского и Ставропольского края. Желающие также могут заполнить анкеты в общественных приемных "Единой России", принять участие стратегических сессия партии, круглых столах.

Ранее "Единая Россия" запустила интернет-портал, через который каждый житель РФ может направить свои предложения в предвыборную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Свои предложения можно оставить на сайте np.er.ru, проголосовав по специальной анкете или самому изложив свои предложения.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.