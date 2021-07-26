Памфилова попросила регионы оказывать помощь кандидатам в сборе подписей перед выборами

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к избирательным комиссиям и руководству регионов с просьбой оказывать содействие кандидатам в сборе ими подписей граждан в ходе избирательной кампании перед выборами в сентябре.

"Хотела бы еще раз выразить свою озабоченность и обратиться к нашим регионам и комиссиям. Видимо, придется и повторно направить телеграмму руководителям исполнительной власти по поводу того, чтобы более внимательно отнеслись к нуждам наших кандидатов, партий по сбору подписей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее словам, во многих регионах уже откликнулись на эту просьбу. "Готовы помещения, оборудованы места [для сбора подписей]. Для того, чтобы в период пандемии, в условиях ограничения контактов у них была полноценная и равная возможность собирать подписи, общаться со своими избирателями, как позволяет нынешняя обстановка", - отметила глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.