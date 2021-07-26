В Якутии в выборах в Госдуму намерены участвовать 12 кандидатов

ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Республики Саха (Якутия) приняла заявления о выдвижении на выборы в Госдуму от 12 кандидатов по Якутскому одномандатному избирательному округу, сообщили в понедельник ТАСС в избиркоме.

"Двенадцать кандидатов - 10 партийных выдвиженцев и два самовыдвиженца", - сказали в избиркоме.

На данный момент зарегистрированы девять кандидатов. "Оставшиеся только уведомили о выдвижении, у них есть срок подать документы для регистрации - до 4 августа. Эти оставшиеся кандидаты собирают подписи: два самовыдвиженца и один партийный выдвиженец", - добавили в избиркоме.

Двадцать второго июля комиссия зарегистрировала первых кандидатов: депутата Госдумы Гаврила Парахина, выдвинутого ЛДПР, депутата Госдумы Федота Тумусова, выдвинутого партией "Справедливая Россия - За правду", генерального директора АО "Водоканал" Анатолия Кырджагасова, выдвинутого "Гражданской платформой", и народного депутата Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петра Аммосова, выдвинутого КПРФ. 26 июля приняты постановления о регистрации кандидатами индивидуального предпринимателя Василия Николаева от "Новых людей", самозанятого Анатолия Ноговицына от "Яблока", исполнительного директора ООО "Минеральное промышленное сырье" Егора Жиркова от партии "Зеленые", первого заместителя гендиректора НКО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)" Алексея Лаптева от "Родины" и помощника руководителя ассоциации СРО "Союз строителей Якутии" Петра Черкашина от "Единой России".

Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.