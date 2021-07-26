Песков: Россия рассчитывает, что ничто не будет угрожать безопасности граждан Туниса

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Россия внимательно следит за ситуацией в Тунисе и рассчитывает, что стабильности и безопасности граждан этой страны ничто не будет угрожать. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы следим за этими новостями, которые поступают из Туниса. Конечно, мы рассчитываем на то, что ничто не будет угрожать стабильности и безопасности граждан в этой стране", - сказал он.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии, занявшие позиции в центре города, в частности у здания парламента и у штаб-квартиры национальной телекомпании. Решения президента были приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.