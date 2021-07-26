КПРФ выдвинула первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ на выборы губернатора Тульской области

ТУЛА, 26 июля. /ТАСС/. Первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации (ЦК ЛКСМ РФ) Владимир Исаков, выдвинутый Тульским региональным отделением КПРФ на выборы губернатора Тульской области, представил в избирком документы для выдвижения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облизбиркома.

"26 июля Владимир Исаков, выдвинутый Коммунистической партией Российской Федерации, представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на должность губернатора, - говорится в сообщении.

По данным сайта КПРФ, Исаков родился в 1987 году в Туле, обучался на историческом факультете в Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого. С 2009 года работал в отделе по молодежной политике ЦК КПРФ, затем возглавлял Тульский обком комсомола, занимал ряд других должностей в структуре КПРФ. В 2014 году избирался депутатом Тульской городской думы пятого созыва. С 2018 года и по настоящее время является первым секретарем ЦК ЛКСМ РФ.

Ранее документы в избирком представил действующий губернатор Тульской области Алексей Дюмин в качестве самовыдвиженца, а также Юрий Моисеев, поддержанный партией "Коммунисты России". Срок выдвижения кандидатов завершается 4 августа, с 4 по 9 августа они должны представить в комиссию документы для регистрации.

В июне 2021 года депутаты Тульской областной думы приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября в связи истечением срока полномочий Дюмина.