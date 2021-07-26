Губернатор Руденя предложил трех кандидатов для выдвижения в СФ от Тверской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Тверской области Игорь Руденя, подавший документы для участи в выборах главы региона, назначенных на 19 сентября, предложил три кандидатуры для выдвижения в Совет Федерации от исполнительной власти области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облправительства.

"Игорь Руденя выдвинул три необходимые кандидатуры на пост представителя в Совете Федерации от региональной исполнительной власти. В этот список вошли действующий сенатор Андрей Епишин, ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская и глава Старицкого района Сергей Журавлев", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Епишин на данный момент является сенатором от Законодательного собрания Тверской области, занимает должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Исполнительную власть региона в СФ представляет Владимир Лукин, работающий заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Срок полномочий обоих сенаторов заканчивается в сентябре 2021 года.

Говоря о выборе кандидатов для выдвижения в сенаторы, Руденя отметил, что все трое претендентов активно участвуют в общественно-политической и экономической жизни региона. "Андрей Николаевич Епишин активно принимает участие в разработке законопроектов с учетом интересов нашего региона. Людмила Николаевна Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах, она обладает колоссальными знаниями и опытом. Сергей Юрьевич Журавлев руководит территорией, которая в числе лучших муниципалитетов реализует региональные программы, участвует в газификации, развитии туризма, формировании комфортной городской среды, дорожном строительстве, реновации и строительстве школ и детских садов", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Также 26 июля Руденя представил в облизбирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы, в том числе необходимые для прохождения муниципального фильтра 183 подписи местных депутатов, представляющих парламентские партии, добавили в пресс-службе.

Депутаты заксобрания Тверской области 18 июня приняли постановление о назначении выборов губернатора региона на 19 сентября. Ранее документы о выдвижении кандидатами также представили первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор" и депутат Тверской гордумы на непостоянной основе Дмитрий Игнатьков, депутат собрания депутатов Конаковского района Тверской области Илья Клейменов от "Коммунистов России".