В Северной Осетии реорганизовали структуру правительства

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 июля. /ТАСС/. Структуры Минпрома и комитета дорожного хозяйства Северной Осетии реорганизовали по инициативе врио главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Министерство промышленности и транспорта республики станет министерством промышленности и инвестиций, а вопросы транспорта перейдут в ведение комитета дорожного хозяйства республики. Такое предложение озвучил врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло на еженедельном аппаратном совещании", - говорится в сообщении.

По поручению руководителя региона к ближайшему заседанию правительства будет подготовлено обоснование новой структуры и определены полномочия реорганизуемых ведомств.

"Мы должны привести структуру правительства республики в рабочий вид. Подчеркиваю: количество штатных единиц не должно быть изменено. Главный акцент - на эффективность", - отметил Сергей Меняйло.