Документы на выдвижение в Заксобрание Камчатки подали рекордное число кандидатов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Более 300 человек подали документы на выдвижение и регистрацию кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края четвертого созыва. Это рекордное количество желающих за все время проведений избирательных кампаний на полуострове, сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина.

"По итогам выдвижения мы говорим, что 322 кандидата баллотируются по партийным спискам. Это по 23 человека на каждый из 14 депутатских мандатов. 75 кандидатов баллотируются по одномандатным избирательным округам, это примерно пять претендентов на один мандат. Это рекордное количество желающих", - сказала Иринина.

Она добавила, что из 75 кандидатов по одномандатным избирательным округам 58 претендентов идут на выборы от политических партий и 17 человек выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. Всего на выборах депутатов Заксобрания свои списки представили восемь партий.

Выборы в краевой парламент состоятся осенью, голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В новый созыв изберут 14 депутатов по партийным спискам и 14 по одномандатным избирательным округам.