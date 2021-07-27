Кремль не связывает ослабление контроля за ношением масок с избирательной кампанией

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сохранение сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса в РФ не связано с ослаблением контроля за ношением масок и с предвыборной кампанией. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, очевидно. Это вопрос о сознательности людей и о чувстве ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих <…> До начала всех кампаний, как мы все знаем, не столь дисциплинированно начали носить маски и применять меры предосторожности. Это никак не связано абсолютно", - сказал Песков.

Он особо отметил, что остановить распространение коронавируса возможно только благодаря вакцинации. "Главным образом вывод можно сделать один: не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться коренным образом с распространением [коронавирусной] инфекции. Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу", - сказал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.