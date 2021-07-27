Справороссы отказались подписывать соглашение с единороссами о санитарных мерах на выборах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" не подпишет предложенное "Единой Россией" соглашение "За безопасные выборы!", которое в том числе предусматривает сокращение предвыборных мероприятий. Об этом во вторник заявил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Выборы, безусловно, должны быть и честными, и безопасными, но любые договоренности с партией власти идут только во вред тому и другому. Вместо того, чтобы элементарно наладить систему бесплатного ПЦР-тестирования, к чему наша партия призывает чуть ли не с начала пандемии, ЕР автоматически поддерживает любые инициативы чиновников по принудительной вакцинации. Теперь под прикрытием мнимой заботы о безопасности единороссы будут пытаться давить на соперников и сушить явку", - цитирует Миронова его пресс-служба. "Никаких соглашений с "Единой Россией" и другими партиями, демонстрирующими подобный уровень цинизма, быть не может", - подчеркнул политик.

По его мнению, единороссы пытаются спекулировать на теме пандемии и вместо честных выборов предлагают безопасные. "Пункты предложенного ими соглашения делятся на две части: одни очевидные, то есть дублирующие нормы законодательства и принципы здравого смысла, а вторые опасные", - считает он.

Кроме того, он подверг критике инициативу "Единой России" по недопущению "непрофессиональных оценок в предвыборных выступлениях и дискуссиях", отметив отсутствие четких критериев в данном вопросе.

Миронов также раскритиковал требование об обязательной вакцинации наблюдателей, назвав такую меру возможностью сократить их число на выборах. "Наша партия "Справедливая Россия - За правду" первой заявила о недопустимости принудительной вакцинации, недопустимости увольнений за отказ прививаться. Мы требуем предоставить наблюдателям, членам избирательных комиссий возможность сделать бесплатные ПЦР-тесты. В противном случае легитимность выборов окажется под угрозой", - заключил Миронов.

Единороссы ранее призвали все политические партии "взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм". Главной целью инициативы была провозглашена защита здоровья граждан. По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, все массовые мероприятия в рамках предвыборной кампании должны быть сокращены до минимума, а те из них, которые невозможно отменить, необходимо перевести в онлайн-формат или провести с минимальным числом участников.