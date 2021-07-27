В ЦИК заявили, что избиркомы смогут обеспечить средствами защиты всех участников выборов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил уверенность, что избиркомы смогут обеспечить всех участников избирательного процесса на выборах в сентябре средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

"Сегодня мы имеем практически полную обеспеченность средствами индивидуальной защиты, выделены деньги из федерального бюджета, все закуплено, я уверен, что мы сможем обеспечить всех избирателей и всех, кто участвует в избирательной кампании, СИЗами", - сказал Булаев в ходе церемонии подписания соглашения "За безопасные выборы", посвященного обеспечению санитарной безопасности, с участием представителей партий "Единая Россия", ЛДПР, "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди".

По его словам, ЦИК "является сторонником того, чтобы на выборы приходили люди вакцинированные, но это их добрый выбор". "У нас уже сегодня есть комиссии, у которых уже до 80% всех членов комиссии вакцинировано", - добавил Булаев.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.