Лидер "Родины" назвал недопустимым поведение членов партий, нападающих на Памфилову

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев назвал недопустимой ситуацию, при которой представители политических партий пытаются оскорблять и провоцировать председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову.

"Мы считаем, что нельзя переходить на маргинальщину или на личности. В частности, к председателю ЦИК [Элле Памфиловой] это вообще недопустимо", - сказал Журавлев на заседании ЦИК во вторник.

"Какие-то моменты, которые происходят других партиях <...> Я считаю, что это недопустимо и не может быть в избирательном процессе. Когда переходят на личности или оскорбляют, тем более пытаются как-то поддеть. Мы видим прекрасно, что ЦИК работает с утра до вечера и в круглосуточном режиме", - отметил лидер партии.

Зампред ЦИК Николай Булаев поблагодарил Журавлева за поддержку Памфиловой. "Мы видим, как в последнее время некоторые мужчины границу переходят настолько грубо и жестко, что вызывает удивление, и даже хочется понять, точно ли он является джентльменом. Потому что высказывания не только резкие, они грубые, и они оскорбляют любого человека", - подчеркнул он.

По словам Булаева, "Памфилова как председатель комиссии этого точно не заслуживает". "Если человек начинает говорить грубости, то в первую очередь, конечно, унижает самого себя и демонстрирует уровень собственного интеллекта", - добавил зампред ЦИК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко подошел к Памфиловой после заседания ЦИК в субботу, где рассматривался вопрос о регистрации федерального списка КПРФ и об исключении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из партийного списка после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора. Депутат на камеру начал обвинять главу ЦИК, а также задавать ей различные провокационные вопросы.