Нового председателя правительства назначили в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Новым председателем правительства Астраханской области с 28 июля назначен уроженец региона Олег Князев. Об этом сообщили во вторник в пресс службе администрации главы региона.

"Распоряжением губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на должность вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области с 28 июля 2021 года назначен Князев Олег Анатольевич", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Олег Князев родился в селе Капустин Яр Астраханской области, окончил Финансовый университет при правительстве РФ по специализации "Финансы и кредит", а также Российскую Академию Государственных служащих при Президенте РФ по специализации "Стратегическое управление и политика бизнеса", "Государственное и муниципальное управление", Московскую международную высшую школу бизнеса "Мирбис" (Институт) по специализации "Стратегическое управление и политика бизнеса", является кандидатом экономических наук.

В разные годы Князев занимал руководящие должности в финансовой сфере и предприятиях банковского сектора, является участником разработки дорожных карт Агентства стратегических инициатив, членом Генерального Совета - руководителем подкомитета по банковской деятельности (комитет по финансовым услугам) Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", руководителем комитета Ассоциации Российских Банков по развитию финансирования малого и среднего предпринимательства.

23 июля прежний председатель правительства Астраханской области Александр Шарыкин покинул пост, который он занимал около двух лет, написав заявление по собственному желанию.