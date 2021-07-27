Грудинин заявил о планах вступить в КПРФ

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин сообщил, что планирует написать заявление о вступлении в ряды КПРФ. По словам бизнесмена, к этому решению его подтолкнуло исключение ЦИК его кандидатуры из федерального списка компартии на выборы в Госдуму.

"Да, действительно. Я с Геннадием Андреевичем [Зюгановым] еще не советовался пока, но я думаю, если он согласится, то я напишу заявление [о вступлении] в партию", - сказал он в прямом эфире телеканала КПРФ "Красная линия" во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

Грудинин рассказал о своих ощущениях после исключения из партсписка КПРФ. "Я себя почувствовал, как человек беспартийный, который сидит в окопах, а Отечество в опасности. [В годы Великой отечественной войны] многие защитники Родины писали заявления: "Я иду в атаку, прошу считать меня коммунистом", - провел он параллель.

"И у меня было такое чувство, что вместе со своими друзьями, коллегами, с людьми, которые очень хотят, чтобы Россия была великой страной, я сижу в этих окопах, и нас незаконно совершенно гнобят, стреляют в нас. А я сижу и думаю: надо написать заявление", - поделился Грудинин.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, однако исключил из него третьего номера в общефедеральной части - Грудинина. Он был исключен из партийного списка, поскольку не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев отмечал, что комиссия изначально не имела данных о зарубежных активах Грудинина и доверилась кандидату, поскольку не имелось информации, препятствующей его регистрации, однако позже Генпрокуратура направила подтверждение о наличии у Грудинина доли в иностранной компании.