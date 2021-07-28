В Женеве состоятся консультации РФ и США по стратегической стабильности

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности пройдет в среду в Женеве.

Российскую межведомственную делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Во главе американской делегации будет первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Как ожидается, на предстоящей встрече, которая пройдет на территории постоянного представительства США при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, стороны обсудят все аспекты стратегической стабильности, оценят потенциальные риски и угрозы, а также попытаются выработать схему дальнейшей совместной работы в этой области.

Одиннадцать месяцев спустя

С момента последней очной встречи представителей РФ и США по стратегической стабильности прошел почти год - летом 2020 года в Вене стороны провели многочасовые консультации дважды - в июле и августе. Однако затем диалог пошел на спад.

Одной из причин такого развития событий, очевидно, стали президентские выборы и последовавшие за ними внутриполитические проблемы в Соединенных Штатах, что не позволило американской стороне оперативно сформировать новую делегацию для обсуждения с коллегами из РФ вопросов поддержания и укрепления стратегической стабильности. Более того, в этом году отношения Москвы и Вашингтона в течение нескольких месяцев находились в глубочайшем кризисе, который был частично разрешен только на встрече лидеров двух стран 16 июня в Женеве.

По итогам саммита президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден приняли совместное заявление, в котором отдельно подчеркнули необходимость запуска предметного и энергичного двустороннего диалога по стратегической стабильности. Именно это стало толчком для начала активной проработки сторонами нового раунда консультаций, который пройдет в Швейцарии спустя ровно шесть недель после контакта лидеров двух стран.

Новые лица, старые проблемы

Буквально неделю назад сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Спустя несколько дней Дженкинс, которая также примет участие в предстоящих переговорах в Женеве, пообещала представить новые инициативы по стратегической стабильности и указала на необходимость ограничения ядерного потенциала РФ и КНР для исключения "рисков ядерной войны".

На фоне продолжающегося крушения системы договоренностей в сфере контроля над вооружениями, российская сторона не раз обращала внимание на ответственность за мировую безопасность, которую в первую очередь несут Россия и Соединенные Штаты. В этой связи Москва готова вместе с представителями Вашингтона провести анализ озабоченностей друг друга в сфере безопасности, чтобы затем разрешить их на равноправной и приемлемой основе. Выступая на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике, Рябков подчеркнул, что такой анализ должен стать первым шагом при рассмотрении сторонами всего спектра вопросов в стратегической повестке дня.

Примечательно, что несколько дней назад завершился официальный визит первого замгоссекретаря США Шермана в Пекин, в ходе которого замглавы МИД КНР Се Фэн обвинил Соединенные Штаты в "дипломатии принуждения". Против подобной практики выступает и российская сторона. Так, Вашингтон не первый год настаивает на участии китайской стороны в переговорах по контролю над вооружениями, в то время как в Москве считают попытки "принудить другие страны" включиться в тот или иной переговорный формат контрпродуктивными.

Вместе с тем и российская, и американская сторона подтверждают готовность в ходе двусторонних контактов обсуждать все без исключения виды вооружений, влияющих на стратегическую стабильность. А в свете продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Москва рассчитывает, что в дальнейших переговорах по разоружению в подходе Вашингтона будет превалировать прагматизм.

Без завышенных ожиданий

Российская сторона предпочитает не завышать планку ожиданий от предстоящих переговоров, но намерена приступить к диалогу "очень энергично и самым целенаправленным образом". Контакты в Женеве продемонстрируют, готовы ли к этому американские коллеги.

Общаясь с журналистами накануне раунда консультаций по стратегической стабильности, Рябков предположил, что некое продолжение после Женевы последует. "Но насколько предстоящее мероприятие позволит продвинуться вперед - это большой вопрос", - обратил внимание дипломат.

По его словам, данная встреча проводится для того, чтобы "запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас [есть] расхождения". "Также надо попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива", - добавил замминистра.