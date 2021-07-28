Мишустин заявил о готовности правительства РФ помогать в развитии Комсомольска-на-Амуре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Федеральные власти совместно с руководством Хабаровского края постараются сделать все возможное для развития Комсомольска-на-Амуре, в том числе для улучшения условий жизни в нем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым.

"Постараемся совместно с вами сделать все возможное, чтобы необходимая транспортная доступность, логистика, условия жизни, социальное обеспечение были здесь на высоком уровне", - заверил он.

Премьер упомянул о том, что посетил в городе судостроительный и авиационный заводы. Глава кабмина РФ обратил внимание на то, что сотрудники этих предприятий - преимущественно "молодые ребята".

"Из МАИ студенты - из семи-восьми различных городов - все хотят приехать в Комсомольск-на-Амуре и остаться. Здесь замечательное место, красивое", - добавил он.