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Единый день голосования

В КПРФ считают, что реальная борьба на выборах будет идти между ними и "Единой Россией"

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал свою партию "главной оппозиционной силой"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Борьба на сентябрьских выборах будет идти между двумя силами - КПРФ и "Единой Россией", убежден первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Фактически сейчас мы видим, что главная оппозиционная сила - КПРФ - борется с единственной партией, с партией "Единая Россия", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в среду.

"Борьба на этих выборах идет между КПРФ и партией власти", - добавил Афонин.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"КПРФАфонин, Юрий Вячеславович
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