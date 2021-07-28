Памфилова заявила, что кандидатами в Госдуму зарегистрировали более 2 тыс. человек

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на предстоящие выборы депутатов Госдумы поданы документы на выдвижение более 6 тыс. кандидатов по федеральным спискам партий и одномандатным округам, уже зарегистрированы более 2 тыс. человек.

"Хотела бы проинформировать, как идет кампания избирательная. Более 4 тыс. кандидатов включены в федеральные списки, более 2 тыс. - по одномандатным округам", - сказала Памфилова. Согласно данным, размещенным на экране ЦИК, всего по партийным спискам идут 4 178 кандидатов, а по округам - 2 237 человек.

По словам Памфиловой, "уже зарегистрированы 2 007 кандидатов по федеральным спискам, а по одномандатным округам - 455 человек".

Срок сбора подписей избирателей

Памфилова пояснила, что Центризбирком не имеет права пролонгировать срок сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов на выборах в Госдуму, документы на регистрацию должны быть представлены к 4 августа.

Она сообщила, что к ней обратился депутат Госдумы Андрей Барышев, предложивший рассмотреть возможность на неделю увеличить сроки сбора подписей для кандидатов-самовыдвиженцев. "Очень хотелось бы это сделать с учетом того, что кампания проходит в период пандемии. Все меры, которые в нашей компетенции, мы предпринимаем, но в данном случае мы никак не можем пойти навстречу при всем огромном желании, так как выйдем за рамки своей компетенции, это будет нарушение закона", - пояснила глава ЦИК.

Она напомнила, что срок предоставления документов, в том числе подписных листов, на регистрацию партиями и кандидатами истекает в 18:00 мск 4 августа. "Этот срок установлен федеральным законом", - подчеркнула Памфилова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Своих кандидатов на выборы в Госдуму выдвинули 15 партий, 14 из них не нужно собирать подписи избирателей. Чтобы ЦИК зарегистрировал федеральный список, партии, обязанной собирать подписи, необходимо получить автографы 200 тыс. избирателей. В свою очередь одномандатники должны будут собрать не менее 3% подписей от общего числа избирателей в своем округе. Если в округе зарегистрировано менее 100 тыс. избирателей, им необходимо собрать не менее 3 тыс. подписей. Подписи граждан также необходимо собирать кандидатам-самовыдвиженцам.