Лавров указал на важность обсуждения дипломатами РФ сотрудничества с исламским миром

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Рассмотрение молодыми дипломатами тематики безопасности на Ближнем Востоке и сотрудничества России со странами исламского мира является востребованным в текущей ситуации. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам V форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое зачитал председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков.

Министр отметил, что проходящее в рамках экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" мероприятие предоставляет возможность отточить навыки международного общения в неформальной обстановке. "Весьма актуальными представляются заявленные темы дискуссии. Не вызывает сомнений важность обсуждения вопросов развития дипломатии в постковидный период, роли молодых сотрудников внешнеполитических ведомств в формировании современной повестки дня. Востребовано и рассмотрение тематики обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и перспектив взаимодействия России со странами ОИС", - говорится в приветствии.

XII международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" проходит 28-30 июля в Казани. В работе саммита участвуют представители 48 стран и 25 регионов России. Саммит направлен на развитие сотрудничества и поддержание диалога между Россией и странами - участниками Организации исламского сотрудничества в экономической, политической и культурной сферах.