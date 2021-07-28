Четвертый претендент на пост губернатора Тульской области подал документы на выдвижение

ТАСС, 28 июля. Председатель правления регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Тульской области Владимир Ростовцев в среду подал документы для выдвижения кандидатом на выборах губернатора, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома. Он стал четвертым претендентом на должность губернатора.

"28 июля Владимир Ростовцев, выдвинутый Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, представил в избирательную комиссию Тульской области документы для выдвижения на должность губернатора", - сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день документы в облизбирком для выдвижения на выборах губернатора, помимо Ростовцева, представили: действующий глава региона Алексей Дюмин (в порядке самовыдвижения), Юрий Моисеев ("Коммунисты России"), Владимир Исаков (КПРФ).

Срок выдвижения кандидатов на должность губернатора Тульской области завершается 4 августа. С 4 по 9 августа кандидаты должны представить в областную избирательную комиссию документы для регистрации. Выборы губернатора Тульской области пройдут в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.