Миронов заявил, что снятие Грудинина с выборов создает ему "ореол мученика"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Юридические основания для исключения директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из списка кандидатов от КПРФ в Госдуму были, но теперь коммунисты могут использовать его снятие с выборов для демонстрации того, что партия является главной оппозиционной силой. Такое мнение в среду в беседе с журналистами выразил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов после пресс-конференции в ТАСС.

"С политической стороны присутствие Грудинина в тройке [лидеров списка КПРФ] ничего не давало КПРФ. Это как с ветряными мельницами бороться. Зачем надо было его оттуда выкидывать? Я считаю, что юридические основания были, но теперь КПРФ будет брать на щит и говорить: вот, мы самые оппозиционные, нас тут мочат. Почему я говорю, что коряво все сделано: на ровном месте создали ореол мученика", - сказал Миронов.

По его мнению, КПРФ нужно было юридически готовиться тщательнее. "Корявенько все это выглядело. Какой-то представитель жены - ну это вообще какая-то "Санта-Барбара", ну не в ЦИК нужно все это было делать. Это, действительно, странно. Юридические основания у ЦИК были, поскольку, действительно, эти счета есть", - полагает политик.

ЦИК РФ на заседании 24 июля зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, однако исключил из него третьего номера в общефедеральной части - Грудинина. Он был исключен из партийного списка, поскольку не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом. Ранее в СМИ сообщалось, что бывшая жена Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что бизнесмен скрыл данные о наличии офшора. По словам ее адвокатов, Грудинин является владельцем офшорной компании Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в РФ.