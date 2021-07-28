Рябков назвал приземленной и деловой встречу с США по стратегической стабильности

По словам замглавы МИД РФ, одной из ключевых тем встречи стало то, как стороны смогут преодолеть кризисную ситуацию, "которая очевидно сложилась в сфере контроля над вооружениями"

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Российско-американские консультации по стратегической стабильности прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Говоря о настроении встречи, я бы назвал ее очень приземленной, очень деловой, очень сфокусированной, осознанной и здравой, если цитировать заявление по итогам женевского саммита 16 июня", - сказал он. По словам Рябкова, одной из ключевых тем встречи стало то, как стороны смогут преодолеть кризисную ситуацию, "которая очевидно сложилась в сфере контроля над вооружениями". "Мы не смогли выработать ответ на этот вопрос, он очень сложный. Этот вопрос слишком долго был лишен внимания, и мы сейчас находимся только в самом начале процесса обмена мнениями о том, что именно делать и как продолжать нашу работу", - указал замминистра. Кроме того, США на консультациях по стратегической стабильности в Женеве продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу с Россией. "Готовы, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Это положительный момент. [Со стороны США] приехала внушительная делегация, представляющая все ведомства". По словам Рябкова, американская сторона "отработала на 100% свою повестку дня", в которой для российской делегации, "разумеется, неожиданностей как таковых не было". Потенциал для сближения Состоявшиеся в среду в Женеве российско-американские консультации по стратегической стабильности продемонстрировали потенциал для сближения позиций двух стран, отметил Рябков.

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"Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале - точки соприкосновения", - сказал он. Рябков отметил, что доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности. "Смогли широко представить позиции друг другу, мы услышали и критические комментарии от американской стороны, что более чем нормально, мы также услышали их мнение о том, как нам нужно продолжать работу. В целом мы очень довольны тем, как сегодня в Женеве прошла эта первая, открывающая встреча на нашем уровне", - сказал он. "Мы пришли к выводу, что у нас есть существенные различия во взглядах по важным вопросам. Есть и вопросы, по которым мы нашли точки соприкосновения, и мы хотим их развивать", - добавил он. По словам Рябкова, в ходе состоявшейся беседы и обсуждения будущего уравнения безопасности стороны обсуждали необходимость рассматривать все виды вооружений - ядерные и обычные вооружения, которые способны достигать стратегических целей. "Но это только часть более широких дискуссий", - указал замминистра. Новая встреча по стратегической стабильности Москва и Вашингтон, по его словам, намерены продолжать работу над вопросами в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, новая встреча ожидается в конце сентября.

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"Мы продолжим работу и дальше, готовясь к новой встрече, которая планируется на конец сентября", - сказал высокопоставленный дипломат. Притом стороны не обсуждали место проведения намеченного на сентябрь следующего раунда двусторонних консультаций по стратегической стабильности. "Нет, место даже не обсуждалось, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я исхожу из того, что в конце концов место проведения - это вопрос не настолько значимый, чтобы тратить время, которое было и так довольно-таки ограничено. Важно, что ритмичность обеспечена. Конец сентября - это скоро. Мы будем стараться вместе с американцами выйти на такую концентрированную, пружинистую, динамичную повестку дня следующей встречи, чтобы по итогам можно было зафиксировать следующий шаг". "То есть задача максимум и в идеале именно так мы хотели бы все это отстроить, чтобы после каждого контакта мы могли докладывать руководству, и если получится, то и публично отмечать, что есть прогресс, который поддается измерению, а это не просто обсуждение, которое насыщается теми или иными оттенками, нюансами, продолжается какая-то игра, какие-то ритуальные танцы, вот это нам не нужно. Нам нужно все больше и больше погружаться в такую твердую материю этого дела", - добавил Рябков. Создание рабочих групп по стратегической стабильности Как отметил Рябков, Россия и США на консультациях по стратегической стабильности в Женеве обсудили возможность создания соответствующих рабочих групп "Тема рабочих групп звучала. Суть нашего подхода сводится к тому, что тематика рабочих групп - это производная от той задачи, которую мы хотим решить", - сказал он. По словам Рябкова, создание рабочих групп - это не вопрос сегодняшнего дня. "Сейчас на эту тему у нас нет взаимопонимания с американцами, но это сугубо проходной момент, текущий, его совершенно не следует драматизировать", - добавил замминистра. Диалог по кибербезопасности Россия и США запустили двусторонний диалог по безопасности в киберсфере, проведено уже три формальных раунда.

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