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Рябков назвал приземленной и деловой встречу с США по стратегической стабильности

По словам замглавы МИД РФ, одной из ключевых тем встречи стало то, как стороны смогут преодолеть кризисную ситуацию, "которая очевидно сложилась в сфере контроля над вооружениями"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ЖЕНЕВА, 28 июля. /ТАСС/. Российско-американские консультации по стратегической стабильности прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Об этом заявил журналистам в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Говоря о настроении встречи, я бы назвал ее очень приземленной, очень деловой, очень сфокусированной, осознанной и здравой, если цитировать заявление по итогам женевского саммита 16 июня", - сказал он.

По словам Рябкова, одной из ключевых тем встречи стало то, как стороны смогут преодолеть кризисную ситуацию, "которая очевидно сложилась в сфере контроля над вооружениями". "Мы не смогли выработать ответ на этот вопрос, он очень сложный. Этот вопрос слишком долго был лишен внимания, и мы сейчас находимся только в самом начале процесса обмена мнениями о том, что именно делать и как продолжать нашу работу", - указал замминистра.

Кроме того,  США на консультациях по стратегической стабильности в Женеве продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу с Россией. "Готовы, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос. - Это положительный момент. [Со стороны США] приехала внушительная делегация, представляющая все ведомства".

По словам Рябкова, американская сторона "отработала на 100% свою повестку дня", в которой для российской делегации, "разумеется, неожиданностей как таковых не было".

Потенциал для сближения 

Состоявшиеся в среду в Женеве российско-американские консультации по стратегической стабильности продемонстрировали потенциал для сближения позиций двух стран, отметил Рябков.

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"Когда мы провели сегодняшнюю сессию в Женеве, мы убедились, что есть фокусировка на том, где все-таки могут появиться области для сближения позиций и в идеале - точки соприкосновения", - сказал он.

Рябков отметил, что доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности. "Смогли широко представить позиции друг другу, мы услышали и критические комментарии от американской стороны, что более чем нормально, мы также услышали их мнение о том, как нам нужно продолжать работу. В целом мы очень довольны тем, как сегодня в Женеве прошла эта первая, открывающая встреча на нашем уровне", - сказал он.

"Мы пришли к выводу, что у нас есть существенные различия во взглядах по важным вопросам. Есть и вопросы, по которым мы нашли точки соприкосновения, и мы хотим их развивать", - добавил он.

По словам Рябкова, в ходе состоявшейся беседы и обсуждения будущего уравнения безопасности стороны обсуждали необходимость рассматривать все виды вооружений - ядерные и обычные вооружения, которые способны достигать стратегических целей. "Но это только часть более широких дискуссий", - указал замминистра.

Новая встреча по стратегической стабильности

Москва и Вашингтон, по его словам, намерены продолжать работу над вопросами в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности, новая встреча ожидается в конце сентября.

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"Мы продолжим работу и дальше, готовясь к новой встрече, которая планируется на конец сентября", - сказал высокопоставленный дипломат.

Притом стороны не обсуждали место проведения намеченного на сентябрь следующего раунда двусторонних консультаций по стратегической стабильности. 

"Нет, место даже не обсуждалось, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Я исхожу из того, что в конце концов место проведения - это вопрос не настолько значимый, чтобы тратить время, которое было и так довольно-таки ограничено. Важно, что ритмичность обеспечена. Конец сентября - это скоро. Мы будем стараться вместе с американцами выйти на такую концентрированную, пружинистую, динамичную повестку дня следующей встречи, чтобы по итогам можно было зафиксировать следующий шаг".

"То есть задача максимум и в идеале именно так мы хотели бы все это отстроить, чтобы после каждого контакта мы могли докладывать руководству, и если получится, то и публично отмечать, что есть прогресс, который поддается измерению, а это не просто обсуждение, которое насыщается теми или иными оттенками, нюансами, продолжается какая-то игра, какие-то ритуальные танцы, вот это нам не нужно. Нам нужно все больше и больше погружаться в такую твердую материю этого дела", - добавил Рябков.

Создание рабочих групп по стратегической стабильности 

Как отметил Рябков, Россия и США на консультациях по стратегической стабильности в Женеве обсудили возможность создания соответствующих рабочих групп

"Тема рабочих групп звучала. Суть нашего подхода сводится к тому, что тематика рабочих групп - это производная от той задачи, которую мы хотим решить", - сказал он.

По словам Рябкова, создание рабочих групп - это не вопрос сегодняшнего дня. "Сейчас на эту тему у нас нет взаимопонимания с американцами, но это сугубо проходной момент, текущий, его совершенно не следует драматизировать", - добавил замминистра.

Диалог по кибербезопасности

Россия и США запустили двусторонний диалог по безопасности в киберсфере, проведено уже три формальных раунда.

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"У нас появляется все больше понимания того, что вопросы безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в разных ее преломлениях, начиная от применения соответствующих вредоносных программ в преступных целях и заканчивая воздействием из интернета на объекты критической инфраструктуры, требуют углубленного профессионального обсуждения на двусторонней основе и такой диалог запущен, - сказал он. - Он уже идет, занимаются этим специалисты, которые представляют профильные ведомства. Строго говоря, было три формальных раунда и один контакт".

Дипломат отметил, что тема цифровых технологий и кибербезопасности обсуждалась в ходе сегодняшних консультаций России и США по стратегической стабильности. "Это не значит, что мы именно в этом формате будем продолжать этой темой заниматься, хотя мы тоже, как и США, исходим из того, что эти технологии и соответствующие возможности в данной сфере могут оказывать воздействие на стратегическую стабильность", - добавил Рябков.

По его словам, есть большая разница между простым обсуждением данного вопроса и разработкой тех или иных обязывающих договоренностей в этой области. "У нас нет вообще никакого опыта, который бы мог обозначить хотя бы примерное понимание, стоит ли [заниматься разработкой соглашений по кибербезопасности], и если стоит, то как пытаться разработать договоренности обязывающего свойства применительно к этой сфере в связи с задачей укрепления стратегической стабильности", - указал Рябков.

Рябков сообщил, что Вашингтон в контактах с Москвой в сфере кибербезопасности хочет рассматривать исключительно вопросы мошенничества и преследования вымогателей.

"Вопрос о том, что, как, когда будет дальше обсуждаться [в сфере кибербезопасности], крайне сложный. Он связан с тем, что Соединенные Штаты из всего этого широчайшего набора вопросов, который нас интересует и которым мы хотим заниматься, выхватывают только один аспект - это вымогательство, программы вымогателей и преследование тех, кто этим занимается", - сказал он.

При этом Москва хотела бы сделать диалог с Вашингтоном в сфере кибербезопасности регулярным при наличии широкой повестки дня по соответствующей тематике. "Мы хотели бы сделать его регулярным, если будет широкая повестка дня, а не только нападение каких-то группировок на мясокомбинат с целью получения выкупа за предоставление ключа или снятия программы", - сказал он.

Выдача граждан, связанных с киберпреступлениями

Как рассказал замглавы ведомства, РФ и США не имеют договоренностей по выдаче граждан, связанных с киберпреступлениями.

"Мы не выдаем граждан РФ. Это очевидная принципиальная позиция, которой мы придерживаемся, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Что касается выдачи граждан других стран, с США такой договоренности нет. Такой практики, разумеется, тоже нет. Нам бы разобраться с возвращением наших граждан, которые отбывают наказание по неправосудным приговорам".

По его словам, если бы США хотели "прояснения этой картины" и были бы готовы работать на взаимоуважительной и конструктивной основе, они использовали бы договор о взаимной правовой помощи 1999 года, заключенный Москвой и Вашингтоном.

"Нужны нормальные запросы и нормальная форма обработки такой информации, а не вброс в СМИ с последующим всплеском внимания: количество лайков и ретвитов зашкаливает - эффект достигнут. Это не работа, это не профессиональный подход к делу", - указал высокопоставленный дипломат.

Возможность участия КНР

Рябков назвал нулевой вероятность присоединения Пекина к такому диалогу.

"Оцениваю вероятность [присоединения КНР к переговорам по стратегической стабильности] как минимальную, если не сказать нулевую", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Москве хорошо известна позиция китайской стороны в отношении всей той тематики, которая обсуждается в рамках этого диалога. "Китай исходит из того, что РФ и США являются крупнейшими обладателями ядерных вооружений, крупнейшими ядерными державами по масштабу своих арсеналов, и ставить сейчас вопрос о подключении Пекина к таким усилиям по какой-либо формуле неправомерно", - сказал замминистра. 

Место следующего раунда консультаций РФ - США по стратегической стабильности не обсуждалось.

Позиции Британии, Франции и КНР

Он констатировал, что Великобритания и Франция, как и КНР, не готовы подключиться к консультациям РФ и США по стратегической стабильности.

"Мы в свою очередь отмечаем, что не видим сдвигов к лучшему в позициях ближайших ядерных союзников США - Франции и Великобритании - с точки зрения оценки ими своей собственной потенциальной готовности к этим усилиям подключиться. <...> Как и в случае с Китаем, мы отмечаем полное отсутствие готовности подключаться к таким переговорам формально", - сказал замминистра.

В Москве, напротив, отмечают "новые тревожные элементы" в позиции Лондона, который смотрит в сторону наращивания своего ядерного арсенала, а не его заморозки и тем более сокращения". "Это все ложится в канву усилий стран НАТО во главе с США по наращиванию силового и политического давления на нас, поэтому для нас приоритет - учет именно факторов ядерных потенциалов Великобритании и Франции в последующих усилиях", - добавил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон и без присутствия других ядерных держав за столом переговоров могут сделать "достаточно много и достаточно убедительно" для укрепления стратегической стабильности.

"В том числе [это можно сделать путем], возможно, выхода на новые договоренности обязывающего характера, на новые понимания в этой сфере, - отметил Рябков. - Но наша установка на то, что мы подошли вплотную к рубежу, за которым дальнейшее гипотетическое сокращение ядерных арсеналов возможно только на многосторонней основе - эта установка остается в силе, ее никто не отменял".

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в среду в Женеве в постоянном представительстве США при женевской штаб-квартире ООН. Российскую делегацию возглавлял Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

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СШАВеликобританияРоссияКитайФранцияРябков, Сергей Алексеевич
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