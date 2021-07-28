Кандидат от КПРФ представила документы для регистрации на выборы главы Тверской области

ТАСС, 28 июля. Первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, выдвинутая в качестве кандидата региональным отделением партии для участия в выборах губернатора Тверской области, представила в областную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

"28 июля кандидат на должность губернатора Тверской области Людмила Воробьева, выдвинутая Тверским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", представила в избирательную комиссию Тверской области документы для регистрации", - говорится в сообщении.

В пакет необходимых для регистрации документов входят подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах действующих глав муниципальных образований Тверской области, а также предложения по трем кандидатурам на должность сенаторов, один из которых представит регион в Совете Федерации в случае избрания кандидата губернатором Тверской области.

Воробьева стала вторым участником предвыборной кампании, предоставившим необходимые документы. 26 июля их внес действующий глава региона Игорь Руденя. Как уточнили в избирательной комиссии, 28 июля истекает срок представления документов для регистрации всех кандидатов.

Всего для участия в выборах главы региона были выдвинуты пять кандидатов: первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор" и депутат Тверской гордумы на непостоянной основе Дмитрий Игнатьков, депутат собрания депутатов Конаковского района Тверской области Илья Клейменов от "Коммунистов России" и действующий губернатор Игорь Руденя ("Единая Россия").