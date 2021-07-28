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Единый день голосования

Кандидат от КПРФ представила документы для регистрации на выборы главы Тверской области

Людмила Воробьева стала вторым участником предвыборной кампании, предоставившим необходимые документы

ТАСС, 28 июля. Первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, выдвинутая в качестве кандидата региональным отделением партии для участия в выборах губернатора Тверской области, представила в областную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

"28 июля кандидат на должность губернатора Тверской области Людмила Воробьева, выдвинутая Тверским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", представила в избирательную комиссию Тверской области документы для регистрации", - говорится в сообщении.

В пакет необходимых для регистрации документов входят подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах действующих глав муниципальных образований Тверской области, а также предложения по трем кандидатурам на должность сенаторов, один из которых представит регион в Совете Федерации в случае избрания кандидата губернатором Тверской области.

Воробьева стала вторым участником предвыборной кампании, предоставившим необходимые документы. 26 июля их внес действующий глава региона Игорь Руденя. Как уточнили в избирательной комиссии, 28 июля истекает срок представления документов для регистрации всех кандидатов.

Всего для участия в выборах главы региона были выдвинуты пять кандидатов: первый секретарь Тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор" и депутат Тверской гордумы на непостоянной основе Дмитрий Игнатьков, депутат собрания депутатов Конаковского района Тверской области Илья Клейменов от "Коммунистов России" и действующий губернатор Игорь Руденя ("Единая Россия").

Теги
РоссияЕдиный день голосованияТверская область
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