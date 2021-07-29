Дума Владивостока утвердила Константина Шестакова в должности мэра города

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Дума Владивостока 29 июля на очередном заседании утвердила и.о. главы администрации города Константина Шестакова в должности мэра, сообщает корреспондент ТАСС.

"Единогласно проголосовали 30 депутатов за кандидатуру Шестакова Константина Владимировича", - озвучил итоги голосования председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Как заявил Шестаков в выступлении перед депутатами, за два месяца работы в должности и.о. мэра он успел не раз встретиться с жителями города и выяснить, что 75% всех их запросов к властям города касаются качественных дорог, уборки территории и благоустройства. Это должно стать приоритетами работы мэрии, считает глава города, причем жители должны не только знать, что делается во Владивостоке, но и иметь возможность корректировать эту работу. Кроме прочих мер на посту мэра Шестаков намерен ввести должность главного архитектора города и объявить всероссийский конкурс на должность заместителя мэра по образованию.

Накануне конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Владивостока по итогам собеседования из шести кандидатов отобрала двух человек, которых 29 июля представила на утверждение думе. Вторым кандидатом стала главный специалист аппарата контрольно-счетной палаты Приморского края Екатерина Лысенкова.

18 мая 2021 года после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко бывший градоначальник Олег Гуменюк сообщил о решении уйти в отставку. С 20 мая обязанности мэра стал исполнять бывший вице-губернатор края Шестаков.