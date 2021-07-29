Кандидаты на пост губернатора Тверской области представили документы для регистрации

ТАСС, 29 июля. Все пять представителей политических партий, выдвинутые кандидатами на выборы губернатора Тверской области, представили в избирком необходимые для регистрации документы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

"Пять кандидатов на должность губернатора Тверской области, выдвинутых различными политическими партиями, в установленные законом сроки представили в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию", - говорится в релизе.

В пресс-службе отметили, что первым пакет документов 26 июля представил действующий губернатор Игорь Руденя, выдвинутый областным отделением "Единой России". Затем документы подали Людмила Воробьева, поддержанная КПРФ, Олег Горлов (ЛДПР), Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Илья Клейменов ("Коммунистическая партия Коммунисты России").

Выборы губернатора Тверской области назначены на 19 сентября. В последний раз выборы главы региона проводились в 2016 году, до этого в течение 13 лет действовала система назначения. На последних выборах Руденя набрал 72% голосов избирателей.