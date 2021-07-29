Бывший замглавы Фонда соцстрахования РФ стал вице-премьером правительства Забайкалья

ЧИТА, 29 июля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил на пост и. о. вице-премьера регионального правительства Алексея Кошелева, который до этого работал заместителем председателя Фонда социального страхования РФ, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

"В правительстве Забайкальского края Алексей Кошелев будет курировать вопросы строительства, управления госимуществом и земельных отношений, деятельности региональной службы по тарифам и ценообразованию, а также Госинспекции (за исключением вопросов жилфонда)", - говорится в сообщении.

Кошелев родился 24 января 1973 года в Чите. В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", в 2005 году - Институт переподготовки и повышения квалификации Дальневосточной академии государственной службы по направлению "Государственное муниципальное управление".

С 1993 года работал в управлении Забайкальской железной дороги на должностях от контролера-ревизора службы бухгалтерского учета и финансов до начальника финансовой службы ЗабЖД. В 2001 году занял пост зампредседателя комитета по финансам Читинской области, в 2003 году - председателя региональной службы по тарифам Читинской области.

В 2008 году был назначен на должность заместителя председателя правительства Забайкальского края. С 2013 года являлся советником председателя правления Пенсионного фонда России. Заместителем председателя Фонда социального страхования РФ работал с 2014 года.