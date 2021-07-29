Песков: РФ готова быть вместе с партнерами из-за угрозы, исходящей от Афганистана

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не принимал решений об отправке дополнительных сил в помощь партнерам для защиты границы с Афганистаном. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, заверив, однако, что РФ готова быть вместе с партнерами.

"Происходящее в Афганистане является предметом нашей глубокой озабоченности", - сказал представитель Кремля. "Мы готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане", - заверил Песков.

"Конечно, нет", - ответил пресс-секретарь на вопрос, не принимал ли президент РФ Владимир Путин решений об отправке дополнительных сил к границам Афганистана.

Он напомнил, что в том районе "проводятся совместные учения, проверяется обороноспособность, оттачиваются действия".

При этом Песков назвал "операционным" вопрос, насколько РФ задумывается о том, чтобы отправить дополнительный контингент к границам Афганистана. "Мы говорим с точки зрения принципиальных подходов к происходящему", - указал представитель Кремля. Он согласился, что осложнения ситуации "боятся все". "Именно поэтому мы постоянно говорим о том, что мы глубоко обеспокоены", - пояснил Песков.

Учения у границ

Ранее пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщала, что более 1,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана примут участие в учениях на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана, которые пройдут с 5 по 10 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнял, что военнослужащие отработают практические действия по уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и охране объектов. По его словам, учения проводятся в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане.