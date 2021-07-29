Путин положительно оценил работу Гладкова на должности врио главы Белгородской области

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил работу Вячеслава Гладкова в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области и отметил хорошие показатели в развитии этого субъекта РФ.

"В целом вы достаточно быстро вошли в курс дел", - обратился глава государства к Гладкову, с которым в четверг провел рабочую встречу в режиме видеоконференции. Он также назвал врио руководителя региона "опытным человеком".

По оценке президента, Белгородская область "всегда, на протяжении, во всяком случае, многих лет, по очень многим показателям была впереди [других субъектов Федерации]". "И сейчас регион демонстрирует хорошие темпы", - сказал Путин. Вместе с тем он заметил, что "есть и проблемы, требующие решения".

Президент РФ назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области в ноябре 2020 года, поскольку в сентябре досрочно сложил полномочия руководителя региона Евгений Савченко.