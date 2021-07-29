Эксперты: приезд Мишустина позволил Дегтяреву решить ряд проблем Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 29 июля. /ТАСС/. Рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина в Хабаровский край помогла врио губернатора региона Михаилу Дегтяреву решить ряд застарелых проблем территории и ее жителей, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Мишустин с некоторыми членами кабинета министров и руководителями госкорпораций посетил в среду Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края, промышленный центр региона, где по поручению президента Владимира Путина реализуется долгосрочный комплексный план социально-экономического развития. Глава правительства осмотрел проблемную стройку детской больницы, судостроительный и авиационные заводы.

"Это высший пилотаж руководителя региона, когда на протяжении всего года в Хабаровский край приезжают руководители разных федеральных ведомств, федеральные министры, а теперь и премьер-министр РФ. Его приезд свидетельствует не только о том, что федеральный центр тут контролирует что-то, - он помог решить важные социально-экономические вопросы для жителей Хабаровского края. Например, Дегтярев поднял вопрос о строительстве детской больницы в Комсомольске-на-Амуре", - отметил в беседе с ТАСС член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Андрей Белоглазов.

Одним из итогов поездки Мишустина стало выделение дополнительных средств на достройку детского больничного комплекса, возведение которого из-за ошибок в проектной документации подорожало более чем на 3 млрд и было заморожено в 2019 году.

"Это будет комплекс не только для маленьких комсомольчан, а для всех детей, живущих на севере края, - всего порядка 90 тыс. человек. В непосредственной близости от больницы уже сдана в эксплуатацию вертолетная площадка, а это значит, что детей с северных территорий не нужно будет доставлять в Хабаровск за квалифицированной медпомощью - они смогут оперативно получать ее в Комсомольске-на-Амуре", - сказала главный врач детской больницы Ольга Горлач.

Председатель совета директоров консалтинговой группы "Аврора", член президиума Общественной палаты Хабаровского края Дмитрий Ноженко также отметил, что благодаря работе Дегтярева федеральный центр в целом стал обращать больше внимания на проблемы региона. "Хабаровский край попадает в периметр внимания федерального центра. Для нас, я считаю, это крайне важно. Плюс поднимались вопросы, связанные с инфраструктурой, с социальными проектами, и видно было, что федеральный центр направлен на то, чтобы оказывать помощь в решении", - сказал он.

Помощь Комсомольску-на-Амуре

Во время поездки Мишустина было подписано соглашение между Хабаровским краем и Объединенной авиастроительной корпорацией, по которому в ближайшее время на благоустройство дворов Комсомольска-на-Амуре, оснащение современным оборудованием школ, Дома культуры авиастроителей, лыжной базы "Снежинка" и ряд других целей выделят 600 млн рублей.

По словам главы города Александра Жорника, "это итог работы, которая на самом деле велась весь последний год, с назначения Михаила Владимировича Дегтярева руководителем региона". Глава городской думы Владимир Гинзбург в беседе с ТАСС также отметил, что врио губернатора "выворачивал проблемы, которых никто не касался годами, а возможно, десятилетиями".

Во вторник было объявлено, что на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им. Гагарина (входит в ОАК) будут выпускать новый российский легкий истребитель Checkmate, представленный ранее в августе на авиасалоне МАКС-2021. Спрос на эти машины в ближайшие годы оценивается в 300 самолетов, каждый из которых будет стоить 25-30 млн долларов.

При посещении Амурского судостроительного завода Мишустин поручил проработать меры по его финансовой поддержке, а ранее согласился рассмотреть вопрос помощи предприятию со средствами на строительство нового дока и гидротехнического узла, которые оцениваются в 14,7 млрд рублей.