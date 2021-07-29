Избирком Курской области зарегистрировал 450 кандидатов для участия в выборах в облдуму

КУРСК, 29 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала 450 кандидатов от шести политических партий и в порядке самовыдвижения для участия в сентябре в выборах депутатов Курской областной думы седьмого созыва, сообщила в четверг пресс-служба облизбиркома.

"Избирательные комиссии Курской области завершили регистрацию кандидатов и списков кандидатов в ходе выборов депутатов Курской областной думы седьмого созыва. В предвыборной борьбе по итогам регистрации продолжают участвовать 450 кандидатов. Из предвыборной борьбы по различным причинам выбыл 21 кандидат", - говорится в сообщении.

По единому округу регистрацию прошли списки кандидатов, выдвинутые региональными отделениями партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - за правду", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Всего в зарегистрированных партийных списках числится 356 кандидатов, претендующих на 22 мандата. Еще 94 кандидата прошли регистрацию по 23 одномандатным избирательным округам, пять из них - в порядке самовыдвижения.

Одновременно с выборами в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.