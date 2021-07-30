ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов партии "Зеленые" для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Зеленые" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Российская экологическая партия "Зеленые", в количестве 227 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у трех человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, отмечается в документе. На этом основании они были исключены из партийного списка. Кроме того, еще двое кандидатов ранее были исключены на основании протокола заседания президиума центрального совета партии.

Центризбирком на заседании 17 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов партии "Зеленые". Общефедеральную часть списка возглавили председатель партии Андрей Нагибин, сопредседатель партии, летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин, сопредседатель партии Сергей Шахматов, глава регионального отделения партии в Башкортостане Руфина Шагапова и член президиума центрального совета партии Александра Кудзагова. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по 94 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.