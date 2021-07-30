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Пандемия COVID-19

Нарышкин считает, что растерянность США перед пандемией подорвала авторитет страны

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полная растерянность Соединенных Штатов в сложной ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, подорвала их авторитет у мирового сообщества. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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По его словам, коронакризис довольно наглядным образом "высветил тот факт, что "король-то голый". "Соединенные Штаты в этой сложной ситуации перед лицом пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенным образом повлияло на снижение авторитета США в глазах мирового сообщества, - указал глава СВР. - Принятие Соединенными Штатами решения о выходе американских войск из Афганистана, о прекращении военной операции в Ираке еще и еще раз подтвердило, что так называемый гегемон уже не в состоянии, да и не желает нести ответственность за урегулирование сложных политических событий и сложных мировых кризисов".

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Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичСШАРоссияПандемия COVID-19
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