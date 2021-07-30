Нарышкин считает, что растерянность США перед пандемией подорвала авторитет страны

По его словам, коронакризис довольно наглядным образом "высветил тот факт, что "король-то голый". "Соединенные Штаты в этой сложной ситуации перед лицом пандемии коронавируса проявили свою полную растерянность, что существенным образом повлияло на снижение авторитета США в глазах мирового сообщества, - указал глава СВР. - Принятие Соединенными Штатами решения о выходе американских войск из Афганистана, о прекращении военной операции в Ираке еще и еще раз подтвердило, что так называемый гегемон уже не в состоянии, да и не желает нести ответственность за урегулирование сложных политических событий и сложных мировых кризисов".