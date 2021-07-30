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Единый день голосования

Избирком Петербурга зарегистрировал списки на выборы в заксобрание от пяти партий

Недостатков в документах, поданных региональными отделениями партий, не обнаружено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании в пятницу зарегистрировала региональные списков кандидатов от КПРФ, ЛДПР, партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Яблоко" и Партии роста на выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа отметил, что документы, поданные региональными отделениями партий, прошли проверку, недостатков не выявлено.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина после голосования пожелала представителям всех партий удачи в избирательной кампании. "Надеюсь, что она у нас пройдет без особых замечаний, жалоб", - сказала она.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города назначены на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

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РоссияЕдиный день голосованияСанкт-Петербург
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