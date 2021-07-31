РФ направила Украине ноту из-за планов уничтожить элемент воинского мемориала во Львове

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москва направила Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов в связи с планами уничтожения копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале "Марсово поле" 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина", - говорится в тексте.

В российском дипведомстве решительно осудили взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. "Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза", - резюмировали в МИД.

23 июля во Львове завершили демонтаж Монумента боевой славы - памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении этого города.