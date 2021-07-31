Списки еще трех партий зарегистрировали на выборах в Заксобрание Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 31 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края зарегистрировала региональные списки партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Зеленые" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" для участия в выборах в законодательное собрание региона. Об этом сообщила в субботу пресс-служба избиркома.

"Избирательная комиссия края на 208-м заседании зарегистрировала краевые списки кандидатов в депутаты законодательного собрания края четвертого созыва трех избирательных объединений", - говорится в сообщении.

В списки партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Зеленые" вошли по 91 человеку, в список "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 92 человека. Ранее избирком зарегистрировал списки КПРФ, ЛДПР и "Коммунистов России".

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском муниципальных районах. Нынешний состав краевого парламента был избран 18 сентября 2016 года. По партийным спискам "Единая Россия" получила 38,54% голосов, ЛДПР - 20,24%, КПРФ - 14,67%, "Патриоты России" - 6,5%, "Справедливая Россия" - 5,44%.