Жириновский назвал позицию коммунистов и справороссов по прививкам политическим пиаром

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Критическое отношение к прививкам от коронавируса со стороны ряда членов КПРФ и "Справедливой России - За правду" (СРЗП) - это попытка привлечь избирателей, выступающих против вакцинации. Такое мнение в воскресенье выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с партактивом на площадке молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Это в чистом виде террористическая деятельность, когда агитируют людей не принимать элементарные санитарные правила", - сказал Жириновский, подчеркнув, что без вакцинации не получится остановить пандемию.

Политик усомнился в том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов привился от коронавируса, напомнив, что члены партии пренебрегали ношением масок, а депутат-коммунист Валерий Рашкин открыто выступал против прививки. "То же самое "Справедливая [Россия]", - продолжил Жириновский. - Они хотят подыграть тем, кто против, сказать им: "Голосуйте за нас".

"Мы, ЛДПР, требуем запретить все партии, которые выступают против вакцины, против оздоровления", - заявил Жириновский.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".