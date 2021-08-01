Жириновский предложил направлять наблюдателями на выборах только вакцинированных

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сделал наблюдателями на предстоящих выборах в Госдуму только граждан, которые прошли курс вакцинации. Об этом он заявил в ходе панельной дискуссии на форуме "Территория смыслов" в воскресенье.

"Давайте на выборах соблюдать правила гигиены. Давайте направим наблюдателями [только тех], кто сделал прививку - они же могли уже сделать прививку, даже сейчас еще успеют сделать прививку, у них еще 50 дней", - предложил Жириновский.

Он вновь напомнил о необходимости прививаться, чтобы победить пандемию, однако подчеркнул, что "людей нельзя заставить силой", равно как и отговаривать от вакцинации. Сам Жириновский, по его словам, трижды привился препаратом "Спутник V" и дважды - вакциной "Ковивак". "Как только у вас уменьшаются антитела, нужно идти и делать повторные прививки", - считает лидер ЛДПР.

Ранее ЛДПР, а также партии "Родина", "Гражданская платформа", "Зеленые" и "Новые люди" подписали в ЦИК соглашение "За безопасные выборы", предложенное партией "Единая Россия", посвященное обеспечению санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании. Единороссы призывали все политические партии "взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм". Главной целью инициативы была провозглашена защита здоровья граждан. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в свою очередь сообщала, что вакцинация членов избирательных комиссий является добровольной, ЦИК не принуждает сотрудников избиркомов прививаться от коронавируса, это же касается и наблюдателей.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", образовательный партнер - Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".