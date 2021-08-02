Постпред РФ в Вене сообщил об отсутствии договоренностей по вывозу урана из Ирана

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия не имеет обязательств заниматься вывозом обогащенного урана из Ирана, после согласования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) это было сделано однократно. Пока не решено, будет ли РФ в этот раз заниматься вывозом урана из Ирана в случае успешного завершения переговоров Вене по иранской ядерной сделке, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
"Никогда не было обязательства заниматься вывозом обогащенного урана или тяжелой воды. После согласования СВПД мы это сделали в разовом порядке. Будем ли мы в этот раз заниматься вывозом урана в случае успешного завершения переговоров, пока неясно, это тема для обсуждения. Нам нужно лучше понять, какие конкретные действия это будет предполагать, здесь очень много вопросов", - сказал он газете.
Постпред РФ в Вене добавил, что по СВПД у России только одно обязательство практического свойства - налаживание производства медицинских изотопов на объекте в Фордо.
Договоренности Ирана и МАГАТЭ
Технические договоренности Ирана и МАГАТЭ, связанные работой видеокамер на иранских ядерных объектах, де-факто выполняются: камеры работают, на их картах памяти еще достаточно места для новых записей. РФ исходит из того, что так называемые технические договоренности Ирана и МАГАТЭ продолжают действовать, заявил постпред.
"Из того, что известно на сегодняшний день, все прежние модальности проверки - они связаны с работой видеокамер на иранских ядерных объектах - де-факто выполняются: камеры работают, на картах памяти есть еще достаточный свободный ресурс, который может заполняться новыми записями. О намерении стереть эти записи иранцы никогда не заявляли. <...> Мы исходим из того, что де-факто эти так называемые технические взаимопонимания продолжают действовать", - сказал Ульянов газете.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене отметил, что на сегодняшний день истекшее соглашение МАГАТЭ и Ирана о мониторинге на ядерных объектах страны не дает никаких оснований для драматизации. Но через какое-то время объемы доступной памяти на видеокамерах могут исчерпаться, и тогда этот вопрос приобретет практическую и политическую остроту.
В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении до 24 июня временной технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате этого агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана. В конце июня Ульянов выразил надежду, что Иран даст положительный ответ МАГАТЭ по продлению технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах.
15 июня официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что республика обогатила 108 кг урана до 20%, то есть приблизилась к исполнению установки Меджлиса (парламента) о производстве в течение года 120 кг урана соответствующего уровня обогащения. Эта работа была проведена в рамках принятого в конце 2020 года закона, обязывающего правительство нарастить темпы обогащения урана. Кроме того, планируется, что в течение года власти введут в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг IR-2m на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.