Постпред РФ в Вене сообщил об отсутствии договоренностей по вывозу урана из Ирана

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россия не имеет обязательств заниматься вывозом обогащенного урана из Ирана, после согласования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) это было сделано однократно. Пока не решено, будет ли РФ в этот раз заниматься вывозом урана из Ирана в случае успешного завершения переговоров Вене по иранской ядерной сделке, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Никогда не было обязательства заниматься вывозом обогащенного урана или тяжелой воды. После согласования СВПД мы это сделали в разовом порядке. Будем ли мы в этот раз заниматься вывозом урана в случае успешного завершения переговоров, пока неясно, это тема для обсуждения. Нам нужно лучше понять, какие конкретные действия это будет предполагать, здесь очень много вопросов", - сказал он газете.

Постпред РФ в Вене добавил, что по СВПД у России только одно обязательство практического свойства - налаживание производства медицинских изотопов на объекте в Фордо.

Договоренности Ирана и МАГАТЭ

Технические договоренности Ирана и МАГАТЭ, связанные работой видеокамер на иранских ядерных объектах, де-факто выполняются: камеры работают, на их картах памяти еще достаточно места для новых записей. РФ исходит из того, что так называемые технические договоренности Ирана и МАГАТЭ продолжают действовать, заявил постпред.