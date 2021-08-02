Ключевой темой съезда "Единой России" в августе станет утверждение народной программы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" на втором этапе партийного съезда 22 августа утвердит народную предвыборную программу. Об этом сообщил в понедельник ТАСС замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.

"У нас повестка [второго этапа съезда] - народная программа, программа партии, программа развития страны на следующие пять лет, программа России будущего. Мы на марше", - сказал Перминов, комментируя появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения о том, что якобы на съезде может произойти смена председателя партии.

"У нас другая повестка", - подчеркнул собеседник агентства.

"Единая Россия" провела первый этап съезда к выборам в Госдуму 19 июня в Москве. Второй этап должен состояться в августе. Третий этап пройдет уже после выборов и будет посвящен подведению и анализу их результатов.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.