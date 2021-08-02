ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Зеленой альтернативы" для участия в выборах в Думу

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Зеленая альтернатива" для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", в количестве 214 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у двух человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, отмечается в документе. На этом основании они были исключены из партийного списка.

Центризбирком на заседании 16 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов партии "Зеленая альтернатива". Общефедеральную часть списка возглавили певица Виктория Дайнеко, экоактивист София Калягина, известная под псевдонимом Соня Гудим, журналист Ксения Качаева, депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и кандидат экономических наук Александр Долгушин. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по 32 одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.