Памфилова призвала "дать общественный бой" кандидатам-двойникам на выборах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова напомнила, что технология использования кандидатов-двойников на выборах является "грязной", и призвала "дать общественный бой" тем, кто ее применяет.

"В ряде случаев [кандидаты] меняют фамилию, имя и даже отчество - идут даже на это, чтобы поучаствовать в грязных технологиях. К сожалению, закон не содержит прямого запрета на такие технологии, если такие кандидаты подают все документы правильно, мы должны их зарегистрировать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее словам, обмануть избирателей таким кандидатам не удастся. "Наши избиратели - люди образованные, грамотные, подготовленные. Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от его двойников, но мы должны им в этом помочь. Если кандидат незадолго до выборов сменил фамилию и имя, в соответствии с законом в бюллетене указывается прежняя фамилия, имя и отчество. Избиратель может видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое имя", - добавила глава ЦИК.

"Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов", - заключила Памфилова.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.