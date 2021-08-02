ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии роста для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник зарегистрировал федеральный список кандидатов Партии роста для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Партия роста", в количестве 287 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у двух человек не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению, еще у одного кандидата имелась судимость, которую он не указал в заявлении о согласии баллотироваться, отмечается в документе. На этом основании они были исключены из партийного списка.

Центризбирком на заседании 16 июля заверил федеральный избирательный список кандидатов Партии роста. Общефедеральную часть списка возглавили член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ Ксения Безуглова, депутат Гордумы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. Председатель партии Борис Титов на выборах возглавит московскую региональную группу. Кроме того, в тот же день ЦИК заверил список кандидатов от партии по одномандатному округу №101.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.