Избирком Липецкой области зарегистрировал 19 кандидатов для участия в выборах в Госдуму

ТАСС, 2 августа. Избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала 19 кандидатов от десяти политических партий для участия в сентябре в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь облизбиркома Жанна Которова.

"Избирательная комиссия Липецкой области, на которую возложены полномочия окружных избиркомов №№ 114 и 115 по выборам депутатов Госдумы, зарегистрировала 19 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, из них девять кандидатов по 114 округу, и 10 - по 115 округу. Все они - представители политических партий", - сообщила она.

По ее данным, регистрацию прошли кандидаты от партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - за правду", "Родина", "Коммунистическая партия Коммунисты России", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Партия роста", "Российская экологическая партия "Зеленые". Как уточнила Которова, в Липецкой области регистрация кандидатов в Госдуму завершена, в сентябре из 19 кандидатов будут выбраны двое - по одному от округов 114 и 115.

Одновременно с выборами в Госдуму, которые пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября, должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.