Захарова: медаль с изображением Бандеры достойна лжецов, искажающих историю Украины

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Выпущенная к 30-летию независимости Украины медаль с изображением главаря украинских националистов Степана Бандеры придумана настоящими врагами страны и достойна тех, кто занимается искажением исторической правды. Об этом написала в понедельник в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"При чем тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года? Вот кто эту медальку придумал, тот и есть враг Украины и посягатель на ее суверенитет. А вручать ее надо за особые заслуги по распространению исторической кривды", - написала она.

Захарова подчеркнула, что Украина получила независимость не в результате деятельности Петлюры и Бандеры. "Свою борьбу они как раз триумфально проиграли. Независимость Украине досталась в результате политического решения, никаким образом не связанного ни с народным протестным движением, ни с вооруженной борьбой. От слова совсем", - указала дипломат.

Она, в частности, обратила внимание на то, что 70% жителей Украинский ССР на референдуме по вопросу сохранения Советского союза высказались "за".

Захарова также напомнила о том, как украинские националисты в годы Великой Отечественной войны использовали лозунг "Слава Бандере" вместе с "Хайль Гитлер".

Ранее украинское предприятие "Герольдмайстер" сообщило о поступлении в продажу медали, на реверсе которой изображены националисты Симон Петлюра и Степан Бандера.