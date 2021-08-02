Советника президента Васильева зарегистрировали для участия в выборах в Госдуму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Советник президента РФ Владимир Васильев, ранее победивший в предварительном голосовании "Единой России", зарегистрирован для участия в выборах депутатов Госдумы по одномандатному избирательному округу в Тверской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона.

"Сегодня состоялось 19-е заседание избирательной комиссии Тверской области, в ходе которого приняты решения о регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы России. Кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва зарегистрирован Васильев Владимир Абдуалиевич (Тверская область - Заволжский одномандатный избирательный округ №180)", - говорится в сообщении.

Также кандидатами по округу №179 зарегистрировали Олега Мельникова (Российская партия свободы и справедливости), Светлану Михайлову (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Юлию Саранову ("Единая Россия"). Кандидатами по округу №180, помимо Васильева, стали Александр Гришин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Павел Соболев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Ранее в качестве кандидатов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" по округу №179 был зарегистрирован Алексей Чепа, по округу №180 - Дмитрий Игнатьков. Всего заявления на участие по двум одномандатным округам в Тверской области подали 20 человек.

Как сообщалось, Васильев, который является советником президента РФ и врио заместителя секретаря генерального совета "Единой России", победил на праймериз в Заволжском одномандатном избирательном округе Тверской области, набрав 46 945 голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования, они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 года.